Chi lascia la Rai è vittima del sistema? Non per Mentana

(Di lunedì 5 giugno 2023) La verità disulla Rai: chi se ne va non è un martire Libero Quotidiano, di Daniele Priori, pag. 6 Ma quali martiri. In fuga da viale Mazzini non si vedono né santini né Maradona. In una frase: «Nessuno può vantare il diritto di essere sempre in onda». E Enrico, non uno qualsiasi, ad aggiungersi al coro di critiche nei riguardi di Fabio Fazio, Lucia Annunziata e la loro piccola schiera di (non) epurati ma volontariamente esiliatisi dalla Rai in vista dei nuovi palinsesti. Ospite del Festival della Tv di Dogliani e sollecitato dalle domande del giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo,ún poche parole ha smontato tutta la teoria (fatta passare da molti per Vangelo) secondo la quale Fazio, Linizzetto, Gramellini e poi da ultima l’ex direttrice del Tg3 e presidente della Rai, Lucia Annunziata sarebbero ...

Questa volta però l'uomol'auto lungo la strada, non scende nel garage. Il gesto agghiacciante subito dopo l'arresto che svelaè davvero ImpagnatielloIl 2 - 2 finaletutto aperto in vista del ritorno di giovedì allo stadio 'Adriatico' degli ... Si è creata una rivalità che per me non esiste, però sol'ha creata. Se a Pescara lo andrò a ...vive relazioni parallele sa mentire, ma non è capace di sostenere la pressione e dall'esterno ... Per alcune coppie le liti con ile prendi funziona, ma per la maggior parte invece sarebbe ...

Rai, Enrico Mentana: "Chi lascia l'azienda non deve fare il martire. Non esiste il diritto a essere sempre in… la Repubblica

Jimmy Butler aveva detto spavaldamente dopo gara 1 contro Denver "Conta chi arriva a quattro" e, dopo la vittoria in gara 2 ha ripetuto il suo gesto di spavalderia. La stella di Miami è stata vista ...Quattordicesima in arrivo per i lavoratori dipendenti (ma non per tutti): ecco a chi spetta, come si calcola e quando è in programma il pagamento in busta paga.