Chi è Roberta | la moglie di Giuseppe Giacobazzi

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 5 giugno 2023)è ladie sappiamo che è una ex commercialista. I due sono sposati dal 1997 e hanno avuto una figlia, Arianna, nata nel 2013 grazie alla fecondazione assistita. In un’intervista il comico ha detto chespesso gli dà idee per le sue battute e monologhi. La coppia è sposata dal 1997 e ha accolto nel 2013 una figlia, Arianna appunto.e lahanno optato per la fecondazione assistita a Madrid, senza mai nasconderlo e proprio il comico ha svelato in un’intervista come non ci sia assolutamente nulla di male nel desiderare un figlio a tal punto a ricorrere alla PMA. “Arianna è nata grazie alla fecondazione assistita, dopo anni e anni di tentativi in Italia e all’estero. Io e mia...