Chi è l’arbitro di Inter-Manchester City | finale Champions League? Fischia il polacco Marciniak

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Meno sei al giorno del giudizio. La sfidadi, sta per arrivare. E ad arbitrarla ci sarà un fischietto d’eccezione: ilSzymon. Dopo aver rischiato di essere sostituito per aver partecipato a una manifestazione organizzata da un partito di estrema destra che propugna razzismo, antisemitismo e antieuropeismo, l’esperto direttore di gara ha rilasciato una dichiarazione in sui ci è pentito dell’accaduto ottenendo il via libera dall’Uefa. Sarà lui, dunque, il direttore di gara della partita più importante della stagione. L’esordio dinella massima serie polacca risale al 2008, quindici anni fa.nazionale dal 1° gennaio 2011, nel corso della sua ...