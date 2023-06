Chi è l’arbitro di Fiorentina-West Ham | Finale Conference League? Fischietto esperto per l’ultimo atto | per i viola un bel ricordo

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Un arbitro di spessore per laditraHam a Praga. Ilche dirigerà la partita sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, quarantasettenne agente di polizia facente parte del comitato madrileno. Con lui gli assistenti Cebrian Devis e Porras, Gil Manzano come quarto uomo, Barbero Siviglia, Munuera, Hernandez e Lopes Martins al Var, per una squadra interamente spagnola. Del Cerro Grande è un arbitro oramai abituato a certe altitudini: in Liga dal 2011, due anni dopo è diventato internazionale, dirigendo in tutto 39 partite in giro per l’Europa, 22 in Champions, 15 in Europae 2 in. Per lui questo match è quasi un ‘premio alla carriera’: è ...