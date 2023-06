Chi è Danny Quinn | l’attore e modello ospite a Oggi è un altro giorno

(Di lunedì 5 giugno 2023) nella puntata del 5 giugno 2023?, all’anagrafe Daniele Anthony, è nato a Roma il 16 aprile 1964. E’ un, attore e regista. È figlio del noto attore messicano naturalizzato statunitense Anthonye dell’attrice italiana Jolanda Addolori. Attore di cinema e di televisione, lavora sia negli Stati Uniti sia in Italia. Uno dei suoi primi lavori è stato Stradivari, regia di Giacomo Battiato; in questo film del 1989, dedicato al liutaio Antonio Stradivari, ha recitato insieme al padre, al fratello maggiore, Francesco, e a quello minore, Lorenzo. Nel 1989 ha interpretato anche il ruolo di Renzo Tramaglino nella miniserie TV I promessi sposi, regia di Salvatore Nocita, e inoltre ha presentato il Festival di Sanremo 1989 con Rosita ...

