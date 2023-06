Chelsea | ufficiale l’ingaggio del 16enne Kendry Paez

(Di lunedì 5 giugno 2023) Acquisto decisamente in prospettiva per il, che ha perfezionato l’acquisto di uno dei più interessanti talento del calcio sudamericano:del, ecuadoregno dell’Independiente del Valle messosi in luce nell’ultima Coppa America Under 17. Il giovane calciatore arriverà in Inghilterra, però, solo nel maggio del 2025, una volta raggiunta la maggiore età. SportFace.

Chi è Paez Ilha giocato d'anticipo per assicurarsi colui che viene considerato il miglior talento in Ecuador. Nonostante la giovanissima età, infatti, Paez è da tempo nel giro della prima ...Anche se non c'è niente di, con gli organici per la prossima stagione che verranno ...vanta nel suo curriculum la designazione al Var nella finale di Europa League 2018 - 19 traed ...Commenta per primo Ilbatte un colpo di mercato anche dal Mondiale Under 20. I Blues hanno infatti ufficializzato l'acquisto dall'Independiente del Valle di Kendry Paez , il più giovane marcatore nella storia della ...

Chelsea, ufficiale Kendry Paez: il 16enne arriverà a Londra nell'estate 2025 Sky Sport

I blues hanno ufficializzato l'acquisto del trequartista ecuadoregno, classe 2007, che si trasferirà in Inghilterra nell'estate 2025, dopo aver compiuto 18 anni. Paez ha già debuttato in prima squadra ...Regia di Kirk De Micco, Faryn Pearl. Un film con Jane Fonda, Toni Collette, Annie Murphy, Will Forte, Sam Richardson. Da mercoledì 5 luglio al cinema.