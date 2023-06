Che fine può fare l' Ucraina Luttwak? Profezia catastrofica | un giorno Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Ci sono cose che succedono e ci sono cose che non succedono. Una delle cose che non stanno succedendo è la ripresa economica. C'è una specie di rallentamento nella ripresa economica globale dovuto alla Cina. La cosa che sta succedendo è che un po' dappertutto la destra, spesso definita populista, sta vincendo su progressisti, termine ufficiale adesso usato, che insistono un po' dovunque per spingere su temi che non sono socioeconomici». Polemologo, politologo, saggista e economista consulente del governo di Washington, Edwardè famoso non solo per i suoi studi sulla “grande strategia” degli Imperi Romano e Bizantino, dell'Urss e della Cina, ma anche per il suo linguaggio diretto. La crisi cinese, dunque, starebbe intossicando l'economia globale? «La Cina ormai è un quarto dell'economia globale, più o meno, e l'economia cinese non riprende. ...