Champions League | Mbappé | «Penso che vincerà il City»

... l'obiettivo quarto posto è stato centrato solamente per via della penalizzazione subita dalla Juventus, anche se rimane ottima la campagna europea, conclusasi in semifinale di(...Commenta per primo Arrivano le prime dichiarazioni della settimana dal fronte Manchester City in vista della finale dicontro l'Inter. Sono quelle del fantasista belga Kevin de Bruyne , che nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport parla così dei nerazzurri: 'L'Inter È un'ottima squadra, un'...Lo dice il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni , nel mediaday nerazzurro a 5 giorni dalla finale dicontro il Manchester City . 'Per noi vincere la finale diè ...

Inter, Lautaro Martinez: "In sei mesi finale Mondiale e di Champions League. Sono emozionato" TUTTO mercato WEB

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza al Media Day del club nerazzurro in vista della finale di Champions League: “E’ una partita difficile, una finale: siamo carichi e de ...Milano, 5 giu. – (Adnkronos) – Già due finali di Champions in carriera, vissute ai tempi della Juventus, ma quella raggiunta con l’Inter avrà un sapore speciale per l’ad nerazzurro Beppe Marotta, che ...