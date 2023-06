Champions | Inzaghi in diretta | ora LIVE l' allenatore dell' Inter

...alla finale diLeague di sabato contro il Manchester City ad Istanbul. Primo appuntamento il media day ad Appiano Gentile: in programma oggi la conferenza stampa del tecnico Simone...Simone… I voti si danno alla fine e qui non è finito un bel niente, ma una cosa la ... Il voto non c'è, ma è alto a prescindere da Istanbul e dalla finale diLeague contro il ...Dopo la domenica libera che Simoneha concesso ai suoi giocatori ci sono infatti ora cinque giorni per creare i presupposti perfetti per la finale diLeague. Poi toccherà ai fatti, ...

Ha già firmato con l'Inter: colpo Champions per Inzaghi - CalciomercatoWeb.it - News di calciomercato Calcio mercato web

Cresce l'attesa per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City: le dichiarazioni di Inzaghi nel Media Day di Appiano Gentile ...Per i nerazzurri si apre la settimana che porta alla finale di Istanbul con il Manchester City. Le parole del tecnico ...