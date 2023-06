Champions | Bastoni | ' a questo punto l' Inter vuole vincere'

... in casa Inter è il turno di Federico Dimarco e Alessandrodi parlare in conferenza stampa. ... VOTI AL PERCORSO- 'I voti si danno a fine percorso, al momento non darei nessun voto. Ai ...Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro, al media day che precede la finale diLeague del prossimo sabato a Istanbul contro il Manchester City. "È normale che il City sia ...... che apre subito con una frase a effetto: "Per noi vincere la finale diLeague è un sogno,... Gli fa eco Alessandro: "Non ci aspettiamo una partita facile, tenerli vicino alla nostra ...

Bastoni su Haaland: "Ha detto che è venuto per vincere la Champions. Impariamo da Rudiger" TUTTO mercato WEB

Milano, 5 giu. – (Adnkronos) – “Non ci aspettiamo una partita facile, tenerli vicino alla nostra area potrebbe causare dei problemi. Come caratteristiche rispecchio il gioco di Guardiola, ma al moment ...Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal difensore dell'Inter: "Guardiola Mi sento più 'inzaghiano' che mai".