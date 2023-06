Cgil | ' avanti con la mobilitazione | non escluso lo sciopero'

"L'assemblea generale delladà mandato alla segreteria confederale di valutarei tempi e i modi per proseguire le mobilitazioni generali, discutendo con Cisl e Uil, e comunque dando piena continuità all'iniziativa e non ...'L'assemblea generale delladà mandato alla segreteria confederale di valutarei tempi e i modi per proseguire le mobilitazioni generali, discutendo con Cisl e Uil, e comunque dando piena continuità all'iniziativa e non ...Così, in una nota, ladi Roma e del Lazio."Sin dalla nascita della, nel 1906, - continua la nota - ogni passoper migliorare la condizione dentro e fuori i luoghi di lavoro si è ...

"L'assemblea generale della Cgil dà mandato alla segreteria confederale di valutarei tempi e i modi per proseguire le mobilitazioni generali, discutendo con Cisl e Uil, e comunque dando piena continui ..."Aderiamo anche quest'anno al RomaPride, che sabato 10 giugno attraverserà le vie della Capitale in una giornata di rivendicazioni, di lotta, di liberazione e di festa. (ANSA) ...