Cestini ripuliti in via Carnovali | l’intervento di Aprica dopo la segnalazione

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bergamo. In seguito alladi un lettore che ha inviato una lettera a Bergamonews, destinata ad/A2A, idi viasono stati. Il messaggio, proveniente da un residente del quartiere, è stato pubblicato alle 11.29 nella mattina di lunedì (5 giugno) sul nostro sito. Già nel primo pomeriggio è stato segnalato come la spazzatura sia stata rimossa dagli addetti, nel giro di poche ore.

