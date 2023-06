Cessione Osimhen | De Laurentiis | la decisione che spiazza l’Europa

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Calciomercato Napoli – Le ultime notizie su Victor, l’attaccante del Napoli piace a tanti club di Premier League. Durante la festa scudetto del Napoli, proprioha detto di voler restare a Napoli. Addirittura il nigeriano ha parlato di voler vincere la Champions League in maglia azzurra. L’attaccante ha anche chiarito che dipenderà dalla società. Un riferimento, magari al rinnovo di contratto. Calciomercato: la situazione dia Napoli Della possibiledine parla anche Corriere dello Sport che scrive: “Ha ancora due anni di contratto con il Napoli e soprattutto una valutazione monstre. Delo valuta 150 milioni, in cuor suo spera di potergli rinnovare presto il contratto. E di farne un simbolo del ciclo azzurro, così come lo è diventato ...