Catturato il mostro del Po | un pesce siluro da record mondiale

Una straordinaria cattura nelle acque dolci italiane: un '' nel fiume Po. Si tratta di un enorme pesce gatto che ha sorpreso tutti. Alessandro Biancardi è riuscito a catturarlo dopo una strenua lotta durata 43 minuti nella zona di Revere in provincia ...È statoquello che è stato poi definito il '' del Po. Si tratta di un enorme pesce gatto che ha raggiunto una lunghezza di quasi 3 metri. A pescarlo, in provincia di Mantova, è stato l'...Si chiama Alessandro Biancardi il pescatore che potrebbe passare alla storia per aver(e ... quando è emerso per la prima volta, ho capito davvero di aver agganciato un, l'adrenalina ...

Catturato il «mostro» del Po: ecco il pesce siluro lungo quasi 3 metri Corriere TV

L'incredibile impresa di Alessandro Biancardi, il pescatore del team Madcat Italia che ha catturato un pesce siluro di 285 centimetri ...Il pesce siluro misurava 285 centimetri, 4 in più del precedente record mondiale. Il "mostro" del Po' è stato poi rilasciato nelle acque del fiume Pesce siluro lungo quasi tre metri. A pescarlo è stat ...