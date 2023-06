Catturato il mostro del Po a Revere | pesce siluro ricercato da 23 anni | lungo 3 metri | pesa 150 chili - VIDEO

Il 'del Po', pesce siluro di 3 metri (e 150 chili)nel fiume: 'Ecco come ho fatto'. Le immagini incredibili Gatto eroe salva la famiglia: la lavatrice prende fuoco nella notte, il ...Si è subito reso conto che aveva allamato un '' di enormi dimensioni. "Ha cominciato a ... ma solo quando l'ho trascinato a riva per spiaggiarlo mi sono reso conto di cosa avevo". "L'ho ...L'ho seguito per 40 interminabili minuti, quando è emerso per la prima volta, ho capito davvero di aver agganciato un, l'adrenalina ha iniziato a pompare forte e la paura di perderlo mi ha ...

La pesca è da record: catturato il mostro del Po. Le immagini incredibili La7

Un pesce siluro lungo 285 centimetri è stato pescato nelle acque del Po. Autore dell’impresa è l’imprenditore Alessandro Biancardi che con questa preda batte il precedente record mondiale di 4 ...Pesce gatto gigante catturato nel fiume Po A catturare il pesce gatto gigante ... ho capito davvero di aver agganciato un mostro, l’adrenalina ha iniziato a pompare forte e la paura di perderlo mi ha ...