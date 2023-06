Catastrofi naturali e gestione del rischio in agricoltura

Leggi su leurispes

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nell’ultimo decennio, gli eventi meteorologici estremi in Italia sono più che quadruplicati, passando da 348 nel 2011 a 1.602 nel 2021 (European Severe Weather Database). Nonostante la sua elevata suscettibilità alle, solo il 5% delle abitazioni italiane gode di una protezione assicurativa contro terremoti e alluvioni, a fronte di unche riguarda almeno il 78% degli edifici adibiti ad abitazione (Report sui cambiamenti climatici, ANIA). Spostando l’attenzione sul settore dell’, solo il 10% delle aziende agricole è assicurata contro rischi meteoclimatici, laddove il danno determinato dagli eventi estremi si attesta in media su oltre 600 milioni di euro all’anno. Nel 2022 per la siccità si sono stimati oltre 6 miliardi di euro di danni. In questo contesto si inscrive l’iniziativa del Fondo nazionale ...