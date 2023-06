Cassano su Maldini | “Ha fatto un lavoro straordinario al Milan | Cardinale non ne capisce niente di calcio”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Antonioè intervenuto alla Bobo TV, parlando del possibile addio dial: “Lui haun, mentre questomi ricorda Pallotta della Roma, fa solo le foto e le sceneggiate mentre adovrebbero baciare dove cammina. Come sempre questi americani arrivano senza capiredi. Io spero per Paolo che possa mandarli a cagare e ripartire da un’altra parte, se non è felice è giusto che vada via e che loro si attacchino”. SportFace.

1 Antonioalla BoboTv sul momento esaltante dell'Inter: 'Io non salgo sul carro di Simone Inzaghi: per ... Bisogna essere campioni a comunicare la realtà alla gente e in questoè ...Ed è Paoloa far tremare fin dalle fondamenta la casa rossonera, lanciando un messaggio per ...umilia il Milan: la sentenzaSi parla di calciomercato alla BoboTv e come sempre anche Antoniodice la sua. Questa volta i suggerimenti sono tutti per il Milan : "Se io fossi in Massara eprenderei Vlahovic , se arrivi tra le prime quattro e ti giocherai la prossima Champions ...

Cassano: "Cardinale mi ricorda Pallotta. Dovrebbe baciare dove cammina Maldini" TUTTO mercato WEB

Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.Il Milan potrebbe provare il doppio colpo. Maldini è pronto ad imbastire un duplice affare complessivo da 70 milioni.