Casini | “Si gioca troppo | ma il problema non è la Serie A a 20 squadre”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della LegaA Lorenzoha fatto un bilancio della stagione 2022/2023: “E’ stato un campionato molto bello. Il Napoli è la quarta squadra negli ultimi quattro anni, ma anche in oltre 20, ad aver vinto lo scudetto. Poi abbiamo introdotto lo spareggio salvezza e, neanche a farlo, apposta, quest’anno ci sarà Spezia-Verona. Si giocherà domenica 11 giugno alle 20:45 in una sede da valutare. Per la disponibilità dello stadio hanno risposto positivamente Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Non dimentichiamo infine che quest’anno siamo tornati ad avere tre finaliste europee come non succedeva dal 1990“.ha poi toccato un altro tema: “Si, lo dicono anchetori e allenatori. Il numero di partite è ...

La Lega serie A (per bocca del suo presidente Lorenzo) conferma che si giocherà domenica 11 giugno alle ore 20:45. - > DOVE SILO SPAREGGIO TRA SPEZIA E VERONA: 4 STADI CANDIDATI Per ...Per quanto riguarda il numero di partite spropositato,concorda sul fatto che "sitroppo, lo dicono gli stessi tecnici e i giocatori, ma è un problema che va affrontato da tutte le ...Per quanto riguarda il numero di partite spropositato,concorda sul fatto che "sitroppo, lo dicono gli stessi tecnici e i giocatori, ma è un problema che va affrontato da tutte le ...

Casini 'Si gioca troppo, club per Serie A con 20 squadre' Tiscali

ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20. Un r ...A trentotto anni dalla tragedia che ha sconvolto l'Italia e il mondo del calcio, si è tenuto quest'oggi, al Museo del Calcio di Coverciano, l'incontro in memoria delle 39 ...