(Di lunedì 5 giugno 2023) Il presidente della Lega Calcio: "Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello" ROMA - "Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20. Un risultato molto

Con loro il presidente della Figc Gravina , quello della Lega, l'ad De Siervo , il c.t. ... La Fiorentina, chein casa, ha scelto la classica maglia viola, mentre l'Inter non indosserà la ...Leardini,e Sacchettini portano di nuovo la 3G al +13 e, nonostante una forte botta alla schiena che mette out per qualche minuto Marino, Legnanocoralmente passandosi la palla e con il ...TORINO - Mentre la siin campo la qualificazione alla prossima Champions League (), la Corte Federale d'Appello ha ... 21:59 Penalizzazione Juve,: "Difendiamo il campionato" " ...

Casini “Si gioca troppo, club per Serie A con 20 squadre ... Il Giornale delle Partite IVA

ROMA (ITALPRESS) - "Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in qua ...A trentotto anni dalla tragedia che ha sconvolto l'Italia e il mondo del calcio, si è tenuto quest'oggi, al Museo del Calcio di Coverciano, l'incontro in memoria delle 39 ...