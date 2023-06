(Di lunedì 5 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20. Un risultato molto importante per aumentare la competitività del campionato. Poi abbiamo introdotto lo spareggio sparito negli ultimi anni e neanche a farlo apposta abbiamo lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona, mancava dalla stagione 2004-05. E poi mi piace ricordare i risultati in Europa. La Roma è stata sfortunata con i calci di rigore, però abbiamo raggiunto tre finali europee, non succedeva dal 1990”. Queste le parole di Lorenzo, presidente della LegaA, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. A proposito dello spareggio tra Spezia e Verona, “si giocherà domenica 11 giugno alle 20:45. Per quanto riguarda la sede abbiamo convocato ...

La Lega serie A (per bocca del suo presidente Lorenzo) conferma che si giocherà domenica 11 giugno alle ore 20:45. - > DOVE SILO SPAREGGIO TRA SPEZIA E VERONA: 4 STADI CANDIDATI Per ...Per quanto riguarda il numero di partite spropositato,concorda sul fatto che "sitroppo, lo dicono gli stessi tecnici e i giocatori, ma è un problema che va affrontato da tutte le ...Per quanto riguarda il numero di partite spropositato,concorda sul fatto che "sitroppo, lo dicono gli stessi tecnici e i giocatori, ma è un problema che va affrontato da tutte le ...

Casini 'Si gioca troppo, club per Serie A con 20 squadre' Tiscali

ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20. Un r ...A trentotto anni dalla tragedia che ha sconvolto l'Italia e il mondo del calcio, si è tenuto quest'oggi, al Museo del Calcio di Coverciano, l'incontro in memoria delle 39 ...