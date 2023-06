Casamicciola celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della, in programma oggiTerme è tra le protagoniste dell’iniziativa “Pulifondali e Pulispiagge”, organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva-Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS). Il comune isolano è il polo principale di questa iniziativa che vuole simbolicamente rappresentare una rinascita, anche ambientale, dopo la tragedia del 26 novembre scorso. L’iniziativa ha si svolge col patrocinio, oltre che del Comune diTerme, anche di RAI per il Sociale, delle Capitanerie di Porto, della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania. Dalle 9.00 presso è partita la pulizia in mare e sugli arenili casamicciolesi effettuata dai bambini delle scuole ischitane con l’ausilio dei ...