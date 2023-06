Carta Solidale | fino a 400 euro per acquisti di beni di prima necessità | chi può richiederla

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’INPS ha fornito nuove indicazioni operative sulla, il contributo per glididivoluto dallo Stato La, anche conosciuta come conosciuta comeRisparmio spesa, è un contributo economico una tantum, quindi riconosciuto una sola volta, per ogni nucleo familiare di importo vicino ai 400. Per la precisione, l’importo complessivo è pari a 382,50. Come ottenere 400con la– ilovetrading.itTale aiuto viene erogato attraverso unaelettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile. Secondo quanto annunciato dall’INPS, a rilasciare la card sarà ...