Carlo Motta | chi è il bellissimo modello fidanzato con Helena Prestes

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dapiù famoso del piccolo schermo: con la partecipazione diall’Isola dei Famosi, il passaggio è stato immediato per. Lei è ora naufraga sull’Isola, lui ospite in studio destinato a far parlare di sé proprio per la sua vita sentimentale., infatti, ha alle spalle un altro amore vip: quello con Dayane Mello, amica di, chi è ilconè unapparso per la prima volta in televisione durante la terza puntata de L’Isola dei Famosi. Di lui non abbiamo alcuna informazione, al momento, ...