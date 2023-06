Cardinale - Maldini | alta tensione | il d t potrebbe essere al capolinea

Il Milan e Paolosono vicini alla rottura. L'incontro tra Gerrye il d.t. di questa mattina è diventato un faccia a faccia molto teso.si sono lasciati con il contrasto aperto e il rischio che il Milan e il suo direttore tecnico si separino è alto. Possibile che la rottura venga ricomposta Impossibile escluderlo ...Un vertice decisivo quello tra Paoloe Gerry. Il numero uno del Milan ha voluto incontrare il dirigente rossonero per fare il punto dopo la vittoria con il Verona. La stagione si è conclusa con un piazzamento in ...... sui cartelloni 'GodBye Zlatan'verso l'addio al Milan Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, che cita l'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano,si sarebbero ...

Milan, i dettagli dell'incontro fra Cardinale e Maldini: punti trattati, divergenze strategiche e una volontà chiara Calciomercato.com

Rottura tra Maldini e Cardinale Il direttore tecnico potrebbe lasciare il Milan in caso di mancata ricucitura Clamorosa indiscrezione rilanciata da Sky Sport sull’incontro odierno in casa Milan tra… ...Un anno dopo nulla è cambiato al Milan. È appena terminato il campionato e già ci sono delle tensioni tra la proprietà e Paolo Maldini. Nella mattina di oggi, in un ...