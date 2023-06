Carceri | Di Giacomo | “Cogliere i segnali di un imbarbarimento in vista dell’estate”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Indice di sovraffollamento che in alcuneraggiunge il 190%; il 51% dei detenuti deve scontare un residuo pena inferiore a tre anni; 1100 detenuti hanno più di 70 anni e una quarantina sono ottantenni; un terzo della popolazione carceraria è composta da persone con problemi psichici e tossicodipendenti: sono alcune delle “cifre” del disastro che quotidianamente il personale penitenziario si trova a fronteggiare e che solo gli esponenti di Governo e della politica ignorano”. Così il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria – S.PP. – Aldo Diper il quale “l’imminente stagione estiva ha purtroppo tutti ipremonitori, soltanto dae da interpretare, di undella situazione, mentre in alcuni penitenziari non si sa ancora ...

L’ennesimo episodio di violenza nelle carceri arriva da Nuoro, Badu ‘e Carros, protagonista un detenuto senegalese. Lo rende noto il coordinatore regionale Sardegna FpCgil Stefano Atzeni. «Il detenuto ...Ancora violenza nelle carceri dell'Isola. Stavolta è successo a Badu'e Carros ... ha manifestato resistenza nel rientrare nella propria camera detentiva", racconta Giacomo Mascia della Fp Cgil Polizia ...