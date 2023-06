Carabinieri | Tenerini FI | ' straordinario patrimonio Paese e punto riferimento'

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Oggi, 5 giugno, si celebra il 209° anniversario dell'Arma dei. Mi preme ricordare in questa data quanto indispensabile e prezioso sia l'operato e il supporto che l'Arma presta tutti i giorni nei nostri territori". Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia Chiara. "Le nostre comunità - ha sottolineato - sono abitate da molte persone anziane e vulnerabili, il presidio assicurato daicontribuisce a rendere più sicure le nostre strade e vivibili le nostre città". "I- ha precisato - rappresentano unodel, undiper la popolazione, una qualificata risorsa per l'ordine sociale. Donne e uomini di grande coraggio e ...

Il capitano Luca Battistella e il comandante maresciallo Roberto Biagini dell'Arma dei. ... in particolare l'ufficio servizi sociali, dirigente Debora, e lavori pubblici, ...sono stati fondamentali per la sicurezza, e hanno scortato tutti i Ciao in corte. A ... come quella di Marco, che abbiamo intervistato lo scorso ottobre, e che è riuscito a ...Il capitano Luca Battistella e il comandante maresciallo Roberto Biagini dell'Arma dei. ... in particolare l'ufficio servizi sociali, dirigente Debora, e lavori pubblici, ...

Carabinieri: Tenerini (FI), 'straordinario patrimonio Paese e punto ... Gazzetta di Modena

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Oggi, 5 giugno, si celebra il 209° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Mi preme ricordare in questa data quanto indispensabile e prezioso sia l’operato e il supporto ch ...