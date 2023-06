Carabinieri in festa per i 209 anni | Bramati saluta | “La risposta della gente la nostra vittoria” VIDEO-FOTO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Da 209l’Arma deirappresenta un punto di riferimento insostituibile per il popolo italiano. L’appuntamento di Corso Vittorio Emanuele è stata anche l’occasione perre il Colonnello, Luigi. Quest’ultimo va via dopo quasi tretrascorsi in Irpinia. Ha vissuto e gestito la difficile fasepandemia in provincia di Avellino. Il suo è stato un lavoro notevole, apprezzato dalle altre forze di polizia, dalle istituzioni e dalla cittadinanza. Al timone del Comando Provincia di Avellino giungerà nelle prossime settimane il Colonnello, Domenico Albanese. Nel pomeriggio tante la autorità presenti lungo Corso Vittorio Emanuele. Il Prefetto di Avellino Paola Spena; il Procuratore di Avellino e Benevento Domenico Airoma e Aldo ...