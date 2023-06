Carabinieri Cangemi | Ricordiamo anche i caduti di tutte le guerre

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 giugno 2023) – “Nel giorno del 209esimo anniversario della fondazione dell’Arma deidesidero esprimere la mia gratitudine e il mio apprezzamento per il loro fondamentale operato, ma, con rinnovata commozione, ricordare i tantidurante gli aspri combattimenti in guerra: in Libia, Somalia, Bosnia, Nassirya, conflitti che devastarono l’Europa intera. “Conflitti che resero orfani tanti bambini e vedove tante mogli, a cui oggi voglio far giungere il mio caloroso saluto. Di grande rilievo è il loro impegnooltre i confini nazionali è un’istituzione che ha saputo evolversi nel tempo costruendo sempre maggiori competenze e professionalità. Ogni giorno, uomini e donne in divisa, esprimono al meglio i sentimenti di amore per la nostra nazione e di dedizione alla patria e ai suoi cittadini. Ai vertici dell’Arma ...