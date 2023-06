Carabinieri | a Milano cerimonia con gen Micale | ' sicurezza nostra missione'

Anche se ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano, la 29enne da cui aspettava un figlio, le indagini su Alessandro Impagnatiello proseguono. I, coordinati dalla procura di, intendono chiarire se il 30enne abbia agito da solto. L'avvocato Sebastiano Sartori, che lo ha incontrato nel carcere di San Vittore, ha ribadito che l'...Ha già ucciso la compagna Giulia Tramontano e, secondo la ricostruzione deidel Nucleo investigativo di, sta andando a casa dell'amante 23enne che in quel momento è al lavoro. ...A riprenderlo entrambe le volte è una telecamere di sorveglianza privata, i cui filmati sono stati acquisiti daidella squadra omicidi del nucleo investigativo dinell'inchiesta in ...

La festa dei carabinieri all'Arco: "La vostra sicurezza è la nostra missione" MilanoToday.it

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Si è celebrato a Milano il 209esimo annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri che, anche quest’anno, si è articolato in due giornate dense di appuntamenti. Durante t ...Alessandro Impagnatiello - Aveva paura per sé e per Giulia, perché non sapeva «che fine avesse fatto» la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non ...