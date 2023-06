Caprarola e Luigi Einaudi | al centro Palazzo Farnese e la tutela del patrimonio artistico

(Di lunedì 5 giugno 2023)ha riportato il nome dialdell'attenzione nel panorama culturale, e non solo istituzionale, del nostro Paese. Lo scorso 2 giugno, in occasione della Festa della ...

... professore emerito della facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma Ha aperto i lavori la prof.ssa Anna Paolelli, Presidente del ComitatoperEinaudi, dando lettura del ...Giulio Tamburini La scoperta dell'Urbanistica:Einaudi e il piano regolatore del Comune didiPiccinato. Paolo Berdini La tutela dell'Ambiente:Einaudi e il territorio del ...In chiusura di giornata le 'Storielle per granchi e scorpioni' diLo Cascio, brevi e meno ... non nuovo ad esperimenti letterari, qui ain dialogo con il poeta Giorgio Maria Cornelio. ...

Farnese di Caprarola e il Santacroce-Altieri di Oriolo Romano, Giustiniani di Bassano Romano, Villa Lante di Bagnaia con i suoi giardini all'italiana. Nel capoluogo, osservano l'apertura gratuita il ...