Cappellini vince la 70ª edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia-Venezia

Guidosi impone nella 70a edizione del Raid Motonautico Internazionale Pavia - Venezia. Il 10 volte Campione del Mondo di F1 Motonautica e attuale team manager di Abu Dhabi, si è imposto con un ...Complice il fatto che la pioggia si è fatta da parte per lasciare spazio a un timido sole, ecco signori in abito elegante, signore cond'ordinanza come da tradizione centenaria, ma anche ...Ultimi Articoli Rimini: il Conad viacambia pelle e diventa "Tuday". Più servizi e ... il Vescovo no Calcio Seconda, Rimini United - Ubersetto la finale regionale: chisale in Prima

Cappellini vince la 70ª edizione del Raid Motonautico Internazionale pressmare.it

Il 10 volte Campione del Mondo di F1 Motonautica e attuale team manager di Abu Dhabi, si è imposto con un tempo totale di 56 minuti e 37 secondi, mantenendo un media di 191,51 km/h Guido Cappellini si ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.