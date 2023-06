Caos a Belgorod | i partigiani fanno prigionieri i soldati russi

(Di lunedì 5 giugno 2023) La guerra in territorio russo sta diventando sempre più problematica per Mosca, anche Kadyrov ha mostrato preoccupazione InsideOver.

...in Ucraina penetra sempre di più in territorio russo con la regione di confine diormai ... "Abbiamo respinto la grande offensiva ucraina, uccidendo centinaia di persone" Una situazione di...Piovono razzi sulle cittadine di confine, c'è, distruzione e i residenti fuggono a migliaia. I ... Nel mirino di lanciarazzi e granate la provincia di, in particolare Shebekino, cittadina ...IL FRONTE RUSSO - Il governatore della regione russa di, Vyacheslav Gladkov, chiede ai residenti di lasciare le proprie abitazioni. Lo fa con un ..., mancanza di governo (funzionari in ...

I partigiani russi filo-ucraini seminano il caos in Russia, Kiev: "Osserviamo la fine di Putin" Today.it

La Russia è immensa, ma dopo sedici mesi di invasione dell'Ucraina non è più inviolabile e Putin non ha più il controllo totale del territorio. Piovono razzi ...