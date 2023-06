Canottaggio | Valentina Rodini | “Devo convivere con l’osteoporosi”; Federica Cesarini | “La tecnica si è evoluta”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023)hanno regalato alcune delle emozioni più forti alle Olimpiadi Tokyo 2020. Un trionfo olimpico arrivato per pochissimi centimetri, con un arrivo al fotofinish che ha lasciato fino all’ultimo con il cuore in gola. Un oro indimenticabile ed ora l’obiettivo è quello di provare a ripetersi anche a Parigi 2024. Le due canottiere azzurre sono state ospiti della trasmissione di Gianmario Bonzi “Giochi di Gloria” su Sport 2U e sul canale YouTube di OA Sport. Un periodo non semplice per le due azzurre, che si trovano a vivere con alcuni acciacchi fisici, in particolare quelli di, costretta a saltare anche i recenti Europei di Bled: “È già da un anno che sappiamo che ho. Sono inconvenienti che sapevamo e che sono gestibili”. ...