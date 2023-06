Canone Rai troppo basso o da eliminare? Lo scontro Meloni-Salvini

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 giugno 2023) Se le opposizioni non sono al momento il problema più pressante per la presidente del Consiglio Giorgia, è sempre il fronte interno alla maggioranza a tenere alta l’attenzione all’interno del governo. Dove l’ultimosi sta consumando sulRai. La Lega punta a ridurlo progressivamente con l’obiettivo finale di cancellarlo del tutto, Fratelli d’Italia, al contrario, non ha alcun programma in questo senso, tanto più dopo aver piazzato Giampaolo Rossi come nuovo direttore generale Rai. Il quale ha anzi ricordato che iltv italiano “è fra i più bassi d’Europa”, lassciando intendere che potrebbe anche aumentare. E Forza Italia si schiera con FdI per ‘tutelare’ Mediaset. Vediamo perché.