(Di lunedì 5 giugno 2023) Le certezze rimangono sempre quelle: Giovanni Dee Stefanie. E quest’anno sembrano essere partiti con il piede giusto per poter essere davvero protagonisti fino in fondo indeldi, come dimostrato dalla prima tappa di Augsburg in cui il kayak si è praticamente tinto di azzurro. Una vittoria daper De, che ha regolato il britannico Joseph Clarke ed il tedesco Hannes Aigner. Il carabiniere bresciano è a caccia della grande affermazione della carriera dopo gli argenti europei e mondiali conquistati, e la seconda parte del percorso mostra come abbia davvero il sangue agli occhi per raggiungere un traguardo spesso sfiorato ma mai afferrato a piene mani. Rimaniamo al kayak, ancora femminile, e pensi a ...

Giovanni De Gennaro trionfatore nel K1, Stefanie Horn vincitrice nel kayak cross e seconda nel K1. Tre medaglie azzurre di marca bresciana nella prima tappa di Coppa del mondo disul canale tedesco di Augusta. La regina della domenica è Stefanie Horn, dominatrice del nuovo format di gara, che il prossimo anno assegnerà i titoli olimpici a Parigi. Mai in passato ...Stefanie Horn si regala il trionfo nella tappa inaugurale del circuito di Coppa del Mondo di. Ad Augsburg, in Germania, l'azzurra vince la gara di extreme, nuova disciplina olimpica che esordirà a Parigi 2024. Dopo il secondo posto di venerdì nel K1, l'azzurra classe '91 è ...Si è conclusa anche la terza giornata della tappa d'apertura della Coppa del Mondo diad Augsburg, in Germania. Azzurri poco protagonisti quest'oggi, con la sola Marta Bertoncelli in finale e al sesto posto nella prova di C1 femminile vinta dall'australiana Jessica Fox. La ...

Canoa slalom, De Gennaro e Horn fanno sul serio: debutti da applausi in Coppa del Mondo OA Sport

Le certezze rimangono sempre quelle: Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn. E quest'anno sembrano essere partiti con il piede giusto per poter essere davvero protagonisti fino in fondo in Coppa del Mond ...