Cane legato a una boa e lasciato annegare in mare

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ancorato con un cappio a una boa e con le zampe legate tra loro così da non potersi muovere. Unè stato ucciso così, brutalmente, a Policoro (Matera). L'animale è morto per annegamento, come confermato dall'autopsia. A denunciarlo è Lndc Animal Protection che parla di una "morte...

Policoro, cane legato a una boa e lasciato annegare. Si teme per un secondo animale

