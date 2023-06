Cane legato a una boa e fatto annegare | si cerca un serial killer di animali a Policoro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Una denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine per risalire al responsabile che hamorire unnel mare Jonio, ain provincia di Matera, dopo averloa una boa, con le zampe legate per impedirgli i movimenti. L’animale è un setter ed è morto per annegamento. Alla boa è stato trovato anche un secondo laccio, ciò fa pensare che probabilmente lo stesso destino era previsto per un altroma non è stato trovato. Come se in giro ci fosse undi cani. La scoperta della carcassa dell’animale è stata fatta nei giorni scorsi dal canile die dall’Anta onlus, è stata presentata denuncia ed è stato lanciato un appello per individuare il responsabile della morte del, privo di ...

Cane legato a una boa e lasciato annegare: orrore a Policoro. "Atto abominevole, aiutateci a trovare l'aguzzi… La Repubblica

