(Di lunedì 5 giugno 2023) In base ai primi risultati delle elezioni statali in, ladel partito di governo Morenadel(il più popoloso del Paese), Delfina Gómez, ha ottenuto tra il 52,1% e ...

Candidata di Obrador vince nello Stato del Messico - America Latina Agenzia ANSA

In base ai primi risultati delle elezioni statali in Messico, la candidata del partito di governo Morena nello Stato del Messico (il più popoloso del Paese), Delfina Gómez, ha ottenuto tra il 52,1% e ...Sale l'attesa, in Messico, per le elezioni che oggi decideranno il prossimo governo dello Stato del Messico (il più popoloso del Paese) e di Coahuila. (ANSA) ...