Campania in festa col 10eLotto | distribuiti oltre 62mila euro | a Frattamaggiore la cifra più alta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoingrazie al. Nell’estrazione di sabato 3 giugno, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per62 mila: a, in provincia di Napoli, centrato un 9 Oro da 50 milaa cui si aggiungono i 6.500 vinti a Napoli, con un 3 Oro, e 6.300 a Pompei, in provincia di Napoli, con un 1 Oro. L’ultimo concorso delha distribuito premi per poco più di 22 milioni diin tutta Italia, per un totale di1,65 miliardi diin questo 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dopo il 3 - 0 dell'andata, gli azzurri si ripetono, vincendo 2 - 1 in. Avvio difficile per ... Alla finegrande per i tifosi siciliani che, insieme agli ultras della Juve Stabia (presenti ......si tiene ladi Sant'Anna grazie alla quale gli emigrati tornano al paesino per fare. Si ... È il comune meno popoloso della, borgo ricco di chiese e con la Grotta di San Michele ......00:13 Lain 20 piazze Sono venti i maxischermi allestiti per la grandescudetto in tre ... Frattamaggiore, Nola, San Giorgio a Cremano, Qualiano, Castello di Cisterna, Palmae ...

Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023 Napolike.it

FestAVico: è tutto pronto, nella perla della Costiera, per il via alla kermesse del buon cibo, del paesaggio e del turismo con il fine nobile della prevenzione oncologica. (ANSA) ...Campania in festa grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 3 giugno, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per oltre 62 mila euro: a ...