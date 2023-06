Camorra | nel 2010 vacanza da 80 - 90mila euro in Sardegna per boss

Rende plasticamente il suo volume d'affari annuo, Francesco Ferrara, capo del clan "bicefalo" Ferrara - Cacciapuoti, sgominato oggi dai carabinieri di Napolicorso di un blitzcorso ......è ritenuto storicamente legato con quello Nuvoletta di Marano di Napoli e dei Casalesicartello ...tipo mafiosa denominata Cosa Nostra e militarmente contrapposto a quello denominato Nuova...... storicamente rientrante (con quello Nuvoletta di Marano di Napoli e dei Casalesi)cartello ...di tipo mafiosa denominata Cosa Nostra e militarmente contrapposto a quello denominato Nuova...

Camorra: nel 2010 vacanza da 80-90mila euro in Sardegna per ... Agenzia ANSA

VILLARICCA - Ordine di arresto per 19 persone (di cui 3 già detenute), gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, violazioni alla normativa sulle armi ..."Sono io, davvero, sono andato in Sardegna per una vacanza, una volta, mi è costata 80-90 mila euro però, quell' anno, io ho guadagnato un milione e mezzo". (ANSA) ...