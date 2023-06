Cameraman e inviato de Le Iene picchiati a Giavera | ' Abbiamo filmato tutto'

Picchiati in un ristorante della provincia di Treviso, parlano l'delle Iene Michele Cordaro e ilEnrico Maria Didoni.'Ci siamo presentati per fare delle domande e invece di avere delle risposte abbiamo ricevuto solo botte'. È iniziata così, in tribunale, la deposizione di Michele Cordaro,de Le Iene che si è costituito parte civile assieme al cameramen Enrico Maria Didoni, nel processo a carico di Claudio Zanatta, 68 anni, gestore dell'ex trattoria Bazzichet di Giavera del ...Picchiati in un ristorante della provincia di Treviso, parlano l'delle Iene e ilEnrico Maria Didoni.

Le Iene, inviato e cameraman picchiati dal ristoratore. Colpo di scena al processo: «Abbiamo il video» leggo.it

«Ci siamo presentati per fare delle domande e invece di avere delle risposte abbiamo ricevuto solo botte». È iniziata così, in tribunale, la deposizione di ...Picchiati in un ristorante della provincia di Treviso, parlano l'inviato delle Iene Michele Cordaro e il cameraman Enrico Maria Didoni.