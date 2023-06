Calcolo della maggiorazione contributiva di 5 anni per gli invalidi | La percentuale che dà diritto al bonus

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per coloro che hanno difficoltà fisiche a portare a fondo il loro lavoro ci sono degli aiuti da parte dell’INPS per arrivare alla pensione. Tra le agevolazioni e i vantaggi che vengono concessi alle persone con disabilità al fine di avere un pensionamento più rapido c’è la. Grazie a questo chi non riesce a sostenere il proprio lavoro può andare in pensione prima del tempo. Si può fare richiesta all’INPS per unaper lavoratori disabili – ANSA – ilovetrading.itPossiamo vantarci di vivere in un paese che presta moltissima attenzione verso i più deboli e meno fortunati, che permette diversi vantaggi e agevolazioni a chi non può, per motivi fisici oggettivi, provvedere autonomamente a se stesso. Questo vale per i cittadini italiani con disabilità, siano queste fisiche o ...