Calciomercato Roma | trovato il sostituto di Abraham | arriva dalla Serie A!

(Di lunedì 5 giugno 2023) Lacorre ai ripari dopo il grave infortunio di Tammy: bloccato il possibilecome centravanti. Difatti, dagli esami a cui l’attaccante inglese si è sottoposto dopo l’ultima partita di campionato contro lo Spezia, è emersa una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uno stop davvero pesante per l’ex Chelsea, che quasi certamente potrà tornare rientrare sul rettangolo di gioco solamente a partire dai primi mesi del 2024. Pertanto, la rosa di José Mourinho necessita assolutamente di un rinforzo in quel ruolo per la prima parte della stagione.Nzolarientrerà nel 2024: lachiude per Nzola comeA tal proposito, secondo quanto riportato da ...

In difesa non si discutono Romagnoli e Casale, resterà aanche Hysaj, non ci sono grossi dubbi su Patric e Gila. In mezzo conferme scontate per Cataldi (una delle sorprese della stagione) e ...L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di.com , mette sotto la lente ...- Spezia Maresca (Var: Mazzoleni) 5,5 'Ho qualche dubbio sul contatto tra Reca e Dybala, ...Leggi i commenti: tutte le notizie 5 giugno 2023

Quest’anno il “Sessantotto Village” compie 10 anni! Tutto è pronto per festeggiare la prima decade dell’ormai storica manifestazione culturale e di spettacolo ...Mkhitaryan ha lavorato a parte anche quest'oggi. C'è, però, ottimismo sulle sue condizioni, anche se difficilmente partirà titolare col City ...