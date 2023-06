Calciomercato Napoli | Kim pronto all’addio | gli azzurri puntano un giovane dell’Atalanta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 4 giugno 2023 sarà per sempre una delle date più belle, emozionanti e indimenticabili non solo nel cuore di tutti i tifosi partenopei, ma anche e soprattutto nella storia del calcio italiano. Perché verrà ricordato come il giorno in cui, a distanza di ben 33 anni, ilcapitanato da Luciano Spalletti e trascinato dai gol di Victor Osimhen, ha finalmente conseguito il titolo di campione d’Italia, al termine di una cavalcata a dir poco epica e spettacolare. Tuttavia, il match contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, è anche stata l’occasione perfetta per tributare il grande ex di turno Fabio Quagliarella, omaggiato da tutti i tifosi partenopei, ormai divenuto un vero e proprio simbolo dei colori blucerchiati, e protagonista di una carriera contraddistinta da gol spettacolari e giocate di alta classe. Un degno riconoscimento per un calciatore, che si è sempre ...

... litigi, dissidi caratteriali, Pec, ingaggi, penali, offerte, rosa,, obiettivi. ... chi avrà il coraggio di sceglierecon questo presidente dal carattere impossibile, un demone ...Commenta per primo Videochiamata tra De Laurentiis e un gruppo di tifosi del. Argomento della chiamata è stato soprattutto il prossimo allenatore, al presidente delè stato chiesto in maniera diretta chi sarà sulla panchina azzurra il prossimo anno. De Laurentiis ha risposto così: 'Non ti pare un po' sfacciata come richiesta Lo vorrei sapere anche io. Io ...- Il collega Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...

Calciomercato Napoli, annuncio clamoroso su Ibrahimovic in azzurro CalcioNapoli24

NAPOLI - Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Sampdoria, gli agenti del ...Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell'area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Sampdoria, gli agenti del Co ...