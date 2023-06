Calciomercato Inter | sfuma il colpo per la difesa…

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le ultime sui possibili acquisti dell’nelestivo in vista della prossima stagione di Serie A Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Real Madrid sarebbe ad un passo dal rinnovo di contratto di Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo, attualmente in scadenza, era nella lista di Beppe Marotta comea parametro zero per l’. Nacho ha scelto invece di prolungare la sua esperienza con i blancos. Per lui, cresciuto nel settore giovanile, sono arrivate già 319 presenze in prima squadra e 23 trofei in bacheca.