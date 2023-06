Calciomercato | il Psg piazza i primi due colpi per il prossimo anno

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo aver conquistato solamente la Ligue 1 il club parigino è pronto all’ennesima rivoluzione sul mercato: dopo gli addii ecco iarrivi Questo weekend sono ufficialmente finiti tutti i top 5 campionati europei. Dopo la conclusione la scorsa settimana della Premier League e della Bundesliga, è arrivata la parola fine anche per Serie A, Liga e Ligue 1. Ora Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

I l mercato dei grandi centravanti in questa sessione estiva di mercato sarà elettrizzante perché quasi tutte le big della Premier, il Real Madrid, ile il Bayern Monaco sono alla ricerca di un numero 9. E con così tante formazioni a caccia di attaccanti, circoleranno parecchi soldi e grandi nomi si muoveranno. Non perderti le Newsletter di ...... ancora una volta, attraverso il. Il club parigino ha già chiuso due importantissimi ... Per il centrocampista uruguaiano, invece, ilha battuto la concorrenza del Chelsea pagando i 60 ...Juventus, il giocatore ha salutato tutti i compagni con relativi ringraziamenti: ritorna dal prestito. Il futuro del giocatore, adesso, è altrove. Ritornerà, infatti, nella squadra da ...

Il PSG ha già dimenticato Messi: doppio colpo Ugarte e Asensio, visite mediche a Parigi poi firme e annunci Calciomercato.com

Fabrizio Romano, tramite Twitter, ha parlato del futuro di Paredes e Di Maria che lasceranno la Juventus: "Leandro Paredes torna al Psg e verrà ceduto. Ángel Di ...Lionel Messi il prossimo anno non giocherà con il PSG, che sta già lavorando alla composizione della rosa. Il Paris Saint Germain ha voglia di voltare pagina e intende farlo subito. Il club dello scei ...