Calcio | Zeman ' Pochi giornalisti a Foggia' | cronisti via da sa

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il tecnico del Pescara polemico per la presunta rivalità con Rossi- Zdenektorna a far parlare di se' anche per vicende non legate algiocato. Ieri sera, il suo Pescara ha ...

Il tecnico del Pescara polemico per la presunta rivalità con Rossi FOGGIA - Zdenektorna a far parlare di se' anche per vicende non legate algiocato. Ieri sera, il suo Pescara ha pareggiato 2 - 2 a Foggia nell'andata delle semifinali dei play - off di Serie C. Un ...Allenatore Zdenek. ARBITRO Tremolada di Monza. MARCATORI nel primo tempo al 2' Petermann (F) e al 24' Rafia sudi rigore (P); nel secondo tempo al 4' Lescano (P) e al 15' Bjarkason (F).In Puglia, finisce 2 - 2 conche torna da avversario e non smentisce la sua filosofia contro ... Gioca di rimessa la squadra abruzzese e al 22' si guadagna undi rigore per fallo di mano di ...

Zeman, ritorno polemico a Foggia: i giornalisti lasciano la sala stampa Corriere dello Sport

Finisce 2 a 2 il confronto tra il Foggia ed il Pescara allo stadio Zaccheria nella prima delle due semifinali dei play off. La gara di ritorno che si disputerà giovedì prossimo allo stadio Adriatico d ...Protagonista è stato proprio uno degli uomini più attesi, Zdenek Zeman, tornato a Foggia per la prima volta da ex dopo il tormentato divorzio dell'estate scorsa. Il boemo non è stato accolto nel ...