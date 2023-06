Calcio | Sassuolo Dionisi rinnova il contratto fino al 2025

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il tecnico toscano ha ottenuto coi neroverdi sempre comode salvezze- Alessiohatoal 30 giugnoil suocon il. Il 43enne tecnico toscano, ex ...

Il tecnico toscano ha ottenuto coi neroverdi sempre comode salvezze- Alessio Dionisi ha rinnovato fino al 30 giugno 2025 il suo contratto con il. Il 43enne tecnico toscano, ex difensore di Siena e Varese, è alla guida dei neroverdi dal 2021, dopo le esperienze sulle panchine di Venezia ed Empoli, ottenendo sempre delle comode salvezze.comunica di aver rinnovato fino al 30 Giugno 2025 l'accordo con Mister Alessio Dionisi per la guida tecnica della Prima Squadra. Avanti insieme per crescere e migliorare! Forza Sasol!!...Rassegna stampa di lunedì 5 giugno ,, è finito il campionato di Serie A 2022/23, Napoli campione d'Italia con 90 punti, Sampdoria ... intanto è 3 - 1 al. Lecce - Bologna 2 - 3. FINALE ...

