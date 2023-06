Calcio | papà Messi incontra il Barcellona | ' Leo vorrebbe tornare'

Soprattutto dopo l'incontro odierno tra ildel campione del mondo e i vertici blaugrana, che ... A BREVE SERVIZIO COMPLETO Leggi i commentiEstero: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 5 ...Il Barcellona sta sognando ancora il ritorno di Leo Messi . . Un epilogo triste anche per i fischi che i tifosi parigini gli hanno rivolto nelle ultime settimane. Ora per il campione del Mondo la ...Rispose: 'Chi è'. 'Sono Mike Bongiorno, c'è Paolo', 'Ma vaffa'. E mise giù. A casa mia non ...il gatto sul tavolo - the cat is on the table - quando noi in Italia tendiamo a dargli une ...

Ultimo'ora: Calcio: papà Messi incontra il Barcellona, 'Leo vorrebbe ... La Svolta