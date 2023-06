Calcio | Nazionale | Pessina e Berardi non partono per la Sardegna

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Matteoe Domenico, che questa mattina erano arrivati a Roma già in condizioni da valutare, non sono partiti insieme ai compagni dialla volta dellaper cominciare la vacanza-ritiro in vista dei prossimi impegni di Nations League. Per questo, è stato deciso di esonerarli dalla convocazione e consentirgli di rientrare alle proprie sedi. L'articoloWeb.

Laazzurra di Roberto Mancini è arrivata in Sardegna per cominciare la vacanza - ritiro in vista dei prossimi impegni di Nations League. La squadra, lo staff e le famiglie dei giocatori sono ...... ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), è stata la suggestiva location di Subbuteoland, vero e proprio fiore all'occhiello del circuitodelin miniatura e Centro ......contro la Spagna non sarà per nulla semplice considerando le caratteristiche di unache ha sempre messo in difficoltà gli azzurri; una sfida diventata, ormai, un grande classico del...

Calcio: Mondiali Under 20 2023 - Gol di Torres, Italia - Colombia 3-1 - Video RaiPlay

Luca Colangelo delle Fiamme Azzurre Roma si conferma Campione Italiano Individuale di Calcio da Tavolo: è la quinta volta consecutiva ...L'Italia di Mancini inizia a preparare la semifinale di Nations League contro la Spagna; il tecnico perde due pedine molto importanti ...